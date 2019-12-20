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Yaşam koçu ayran! İşte sağlıklı kas ve kemiklerin sırrı...

Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Sağlıklı yaş almanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, kas ve kemikleri güçlendirmek için ayran içilmesini öneriyor. Yumurta ve baklagillerin faydalarına dikkat çekiyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2019
Yaşam koçu ayran! İşte sağlıklı kas ve kemiklerin sırrı...

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Herkes, sağlıklı yaşlanmanın hayalini kuruyor. Günümüzde yaşam süresinin uzaması, şehirleşmeye bağlı hareketsizliğin artması ve yanlış beslenme, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Araştırmalar, ülkemizde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 63.5'inin kilo fazlalığıyla mücadele ettiğini gösteriyor. Yaşam tarzında yapılacak küçük değişiklikler ise sağlığı koruyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşlanmanın sırrını açıklıyor:

Hipertansiyon, kalp-damar rahatsızlığı olanların tuz ve tuz içeren besinlerin tüketimini azaltması gerekir. Muz, kayısı gibi potasyum içeriği yüksek meyveler, kalbi güçlendirir.

İlerleyen yaşla birlikte vücutta su azalır. Bunun için günde en az 2-2.5 litre su içmek, taze sıkılmış meyve suları, ayran, cacık, sütü de gün içerisinde tüketmek gerekir.

YUMURTAYI UNUTMAYIN
Kas gücünü artırmak, yaşla birlikte yaşanan kemik kırılmalarının önüne geçer. Egzersiz yapmak kemikleri güçlendirir. Kalsiyumdan zengin süt, yoğurt, peynir, yumurta, kuru baklagiller ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek gerekir.
Sindirime yardımcı olması ve boşaltımı desteklemesi için posalif içeriği yüksek sebze ve meyveler ile kuru baklagiller ve tam tahılları uygun miktarlarda tüketmekte fayda vardır.

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