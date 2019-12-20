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iyileştiriyor! İşte faydaları...

Devamlı öksürük ve soğuk algınlığında vücutta artan enfeksiyonlu hücreler, kemiklere yerleşerek vücudun halsiz olmasını sağlar. Ve boğazda kaşıntıya neden olan iltihaplanmayı artırır. ise içerdiği C vitamini sayesinde enfeksiyonlu hücreleri vücuttan atar. Diyet de içeren karabiber, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermenizi kolaylaştırır...

Karabiber iyileştiriyor
Devamlı öksürük ve soğuk algınlığında vücutta artan enfeksiyonlu hücreler, kemiklere yerleşerek vücudun halsiz olmasını sağlar. Ve boğazda kaşıntıya neden olan iltihaplanmayı artırır. ise içerdiği C vitamini sayesinde enfeksiyonlu hücreleri vücuttan atar. Diyet de içeren karabiber, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermenizi kolaylaştırır...

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