Devamlı öksürük ve soğuk algınlığında vücutta artan enfeksiyonlu hücreler, kemiklere yerleşerek vücudun halsiz olmasını sağlar. Ve boğazda kaşıntıya neden olan iltihaplanmayı artırır. Karabiber ise içerdiği C vitamini sayesinde enfeksiyonlu hücreleri vücuttan atar. Diyet lif de içeren karabiber, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermenizi kolaylaştırır...
- Sağlık
- 20.12.2019
- Gazete
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