Bazı rahatsızlıklar, ciltten sinyal veriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltte aşırı kuruluğun A vitamini eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. "Kışın günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Demir eksikliği ve kansızlık cildinizin soluk görünmesine neden olur. Beta karoten içeren portakal, karpuz ve domates cilde canlılık verir" diyor.
- Sağlık
- 19.12.2019
- Gazete
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