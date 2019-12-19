Bugünkü
Takvim

Çok güzelsin ! İşte cildi canlandıran besinler...

Bazı rahatsızlıklar, ten sinyal veriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltte aşırı kuruluğun A vitamini eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Çok güzelsin portakal
Bazı rahatsızlıklar, ten sinyal veriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltte aşırı kuruluğun A vitamini eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. "Kışın günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Demir eksikliği ve kansızlık cildinizin soluk görünmesine neden olur. Beta karoten içeren , ve domates cilde canlılık verir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriÇok güzelsin portakal! İşte cildi canlandıran besinler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri