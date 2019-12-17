Araştırmalara göre Türk insanının büyük bir bölümü stres altında yaşıyor. Stres konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar ise kontrol altına alınamayan stresin durum kaygı bozuklukları başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığını belirtiyor.

STRESİ AZALTMANIN YOLLARI

- Aşamalı kas gevşemesi

- Düzenli öğlen uykusu

- Bir şeyler yazmak

- Yürüyüş yapmak

- Sakız çiğnemek

Peki stresin fiziksel belirtilerini inceleyerek doğru zamanda müdahale şansı bulabilir miyiz?