Sağlıklı bir beyin için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, güçlü bir beyin için kadınların adaçayı, erkeklerin de mate çayı içmesini öneriyor. Zeytin, zeytinyağı, hurma, yaban mersini, zerdeçal, brokoli ve bitter çikolatanın beyne iyi geldiğini söylüyor. "Bunun yanında beyinden çıkıp dış ortama açılan tek sinir koku siniridir. Bu yüzden susam yağı ile burnun kenarlarını yağlamak da unutkanlığa iyi gelir" diyor.