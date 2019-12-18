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la unutma! İşte beyne iyi gelen besinler...

Sağlıklı bir için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. , güçlü bir beyin için kadınların adaçayı, erkeklerin de mate çayı içmesini öneriyor. Zeytin, zeytinyağı, hurma, yaban mersini, zerdeçal, brokoli ve bitter çikolatanın beyne iyi geldiğini söylüyor.

Susamla unutma

Sağlıklı bir için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. , güçlü bir beyin için kadınların adaçayı, erkeklerin de mate çayı içmesini öneriyor. Zeytin, zeytinyağı, hurma, yaban mersini, zerdeçal, brokoli ve bitter çikolatanın beyne iyi geldiğini söylüyor. "Bunun yanında beyinden çıkıp dış ortama açılan tek sinir koku siniridir. Bu yüzden yağı ile burnun kenarlarını yağlamak da unutkanlığa iyi gelir" diyor.

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