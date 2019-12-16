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yla ları unutun

Beslenme ve , kış aylarında herkesin fazla lardan yakındığını söylüyor. Günde 8-10 bardak su içmenin metabolizmayı hızlandırdığını belirtiyor.

Kahvaltıyla kiloları unutun
Beslenme ve , kış aylarında herkesin fazla kilolardan yakındığını söylüyor. Günde 8-10 bardak su içmenin metabolizmayı hızlandırdığını belirtiyor. Poğaça ve börek gibi yiyeceklerin kan şekeri dengesini bozduğunu söyleyen Dyt. Öneş, her gün sağlıklı bir kahvaltı yapmayı öneriyor.

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