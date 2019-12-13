İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın son eseri "Komedyen"e geçtiğimiz günlerde 120 bin dolar değer biçilmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştı. "Sanat eseri nedir?" sorusunu yeniden akıllara getiren çalışma yapım maliyeti konusunda da başka bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
BAKAN KOCA'DAN GÖNDERME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada geniş yer bulan "duvara bantlanmış muz"a kayıtsız kalmadı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN GÖNDERME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada geniş yer bulan "duvara bantlanmış muz"a kayıtsız kalmadı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.
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