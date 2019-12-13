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  • 13.12.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 16:16

'dan “” akımına gönderme

Bir süredir sosyal medyada geniş yer bulan “”a da kayıtsız kalmadı. , Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla “sanat eseri”ne gönderme yaptı.

Bakan Koca'dan “duvara bantlanmış muz” göndermesi
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın son eseri "Komedyen"e geçtiğimiz günlerde 120 bin dolar değer biçilmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştı. "Sanat eseri nedir?" sorusunu yeniden akıllara getiren çalışma yapım maliyeti konusunda da başka bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.




BAKAN KOCA'DAN GÖNDERME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada geniş yer bulan "duvara bantlanmış muz"a kayıtsız kalmadı. , Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Bazı şeyleri satın alamazsınız; Sevgi gibi, sağlık gibi... Sevdiklerinizle sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

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