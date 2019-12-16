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Önemsenmeyen ler, i habercisi olabiliyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. , "Erişkin yaşta görülen sivilce, prostat kanseri gelişim riskini 6 kat artırır.

Fazla sivilce prostat habercisi
Önemsenmeyen sivilceler, i habercisi olabiliyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. , "Erişkin yaşta görülen , prostat kanseri gelişim riskini 6 kat artırır. Akneye neden olan mikroorganizma, prostat dokusunda kronik inflamasyon oluşturarur hormonal faktörlerin etkisi ile kanseri riskini yükseltir" diyor.

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