Kendisini yanlış teşhis ya da tespit edilemeyen hastalıklar nedeniyle acı çeken binlerce insanın şifa bulmasına aracılık etmiş bir medyum olarak tanıtan Anthony William, tüm kalıpları yıkıyor. Hastalıkların gizli nedenleri ve iyileşme yöntemlerine değiniyor. TAKVİM okuyucularına migren tedavisini açıklıyor... Tıpta gizemli bir hastalık olan migrenin ortaya çıkmasında pek çok faktör rol oynuyor. Migren ve baş ağrılarının ortaya çıkmasında beyin hücrelerinde biriken zararlı toksinler önemli rol oynuyor. Besinlerden kullandığımız parfümlere kadar pek çok noktada hayatımıza giren cıva ve alüminyum gibi toksinler, beynin ısınmasına yol açıyor. Genellikle insanlar kronik dehidratasyon ve kirli kandan kaynaklanan oksijen eksikliği nedeniyle migren ve baş ağrısı yaşıyor.

DOĞAL REÇETE

Kereviz suyu, kan dolaşımındaki yağların dağılmasına, kanın temizlenmesine ve arınmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, karaciğere güç veriyor. Strese bağlı, baş ağrıları ve migrenlerle de yardımcı oluyor.

DOĞA HER DERDE DEVA

KEREVİZ: Yüksek oranda alkali içerir. Vücudu toksinlerden temizler. Anemi, yüksek tansiyon, sinir sistemi hastalıklarına karşı koruma sağlar.

YABAN MERSİNİ: Karaciğeri temizler. Beyin, bağırsak ve kalp sağlığını destekler.

KİŞNİŞ: Alzheimer ve Parkinson hastalığıyla mücadele eder.

ZENCEFİL: Ağrıları azaltır. Bağışıklığı güçlendirir.

SARIMSAK: Antikanser ve antiviral özellikle taşır. Günde bir diş sarımsak yemek; bağışıklığı güçlendirir.

ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ - 8

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL