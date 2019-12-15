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Sağlıklı reçetesi! İşte hasta olmamak için yapmanı gerekenler...

 aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , tüketilecek her ürünün orantılı olması gerektiğini belirtiyor.

Sağlıklı kış reçetesi

Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , tüketilecek her ürünün orantılı olması gerektiğini belirtiyor. Vücut direncini artırmak için mevsim meyve ve sebzelerini bol bol tüketmek gerektiğini söyleyen Dr. Ali Nizamoğlu, "C vitaminini yeterli miktarda almamız gerekiyor. C vitamini için limon, mandalina, greyfurt ve portakal en başta gelen meyvelerdir. Ayrıca roka, maydanoz, yeşil ve kırmızıbiberi soframızda bulundurmamız gerekir" diyor. Vücudun ihtiyacı olan D vitamini için de somon, sardalye ve uskumruyu haftada bir kez tüketmeyi öneriyor.

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