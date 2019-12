Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, tüketilecek her ürünün orantılı olması gerektiğini belirtiyor. Vücut direncini artırmak için mevsim meyve ve sebzelerini bol bol tüketmek gerektiğini söyleyen Dr. Ali Nizamoğlu, "C vitaminini yeterli miktarda almamız gerekiyor. C vitamini için limon, mandalina, greyfurt ve portakal en başta gelen meyvelerdir. Ayrıca roka, maydanoz, yeşil ve kırmızıbiberi soframızda bulundurmamız gerekir" diyor. Vücudun ihtiyacı olan D vitamini için de somon, sardalye ve uskumruyu haftada bir kez tüketmeyi öneriyor.