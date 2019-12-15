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nın şakası yok

Dayanılmaz ağrılara neden olan , yaşam kalitesini düşürüyor. Kronik bir hastalık olan romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor. Kesin nedeni bilinmeyen romatizmada genetik faktörler önem taşıyor.

Romatizmanın şakası yok

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Kronik bir hastalık olan nın tedavisi ömür boyu sürüyor. Kesin nedeni bilinmeyen romatizmada genetik faktörler önem taşıyor. Şüphesiz doktor kontrolü kadar, doğru besinlerin tüketilmesi de hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor. Uzmanlar, bunun için beslenme düzeninin değişmesini öneriyor. Meyve, sebze ve tahıllardan zengin beslenmek, eklem ağrılarını dindiriyor. Ay çekirdeği, yumurta ve zeytinyağı, eklemleri güçlendiriyor.

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