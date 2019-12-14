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Katarakta Antep fıstığı! Antep fıstığının faydaları nelerdir?

Kan damarlarını besleyen Antep fıstığı, kalp sağlığını koruyor. Vücuda enerji veriyor. Kan şekerini dengeliyor ve felç riskini azaltıyor. İçerdiği E vitamini sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor. Mide sağlığını koruyor.

Katarakta Antep fıstığı
Kan damarlarını besleyen Antep fıstığı, kalp sağlığını koruyor. Vücuda enerji veriyor. Kan şekerini dengeliyor ve felç riskini azaltıyor. İçerdiği E vitamini sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor. Mide sağlığını koruyor.

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