Katarakta Antep fıstığı! Antep fıstığının faydaları nelerdir?

Kan damarlarını besleyen Antep fıstığı, kalp sağlığını koruyor. Vücuda enerji veriyor. Kan şekerini dengeliyor ve felç riskini azaltıyor. İçerdiği E vitamini sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor. Mide sağlığını koruyor.
Kan damarlarını besleyen Antep fıstığı, kalp sağlığını koruyor. Vücuda enerji veriyor. Kan şekerini dengeliyor ve felç riskini azaltıyor. İçerdiği E vitamini sayesinde yaşlanmayı geciktiriyor. Mide sağlığını koruyor.
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