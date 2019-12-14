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Kanser tarih olacak

İngiltere'deki Kanser Araştırmaları Vakfı, meme kanseri riskini yüzde 50 azaltacak bir ilaç geliştirdi. Anastrozol adlı ilaç, kanser oluşumunu tetikleyen östrojen hormonunun üretilmesini engellediği belirlendi.

Kanser tarih olacak
İngiltere'deki Kanser Araştırmaları Vakfı, meme kanseri riskini yüzde 50 azaltacak bir ilaç geliştirdi. Anastrozol adlı ilaç, kanser oluşumunu tetikleyen östrojen hormonunun üretilmesini engellediği belirlendi.

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