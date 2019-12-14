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Hamburger kalp kırar

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıkları günümüzde yaşlılar kadar gençleri de tehdit ediyor. Prof. Dr. ; , fast-food tipi beslenme, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolün kalbe zarar verdiğini söylüyor.

Hamburger kalp kırar
Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıkları günümüzde yaşlılar kadar gençleri de tehdit ediyor. Prof. Dr. ; fazla kilo, fast-food tipi beslenme, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolün kalbe zarar verdiğini söylüyor. Güçlü bir kalp için yapılması gerekenleri sıralıyor: "Katı yağlar ve aşırı tuz tüketiminden kaçının. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapın. Sebze, meyve, lifli besinler ve balık tüketin. 1.5-2 litre su için."

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