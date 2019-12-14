Hamburger kalp kırar

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıkları günümüzde yaşlılar kadar gençleri de tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şan; fazla kilo, fast-food tipi beslenme, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolün kalbe zarar verdiğini söylüyor. Güçlü bir kalp için yapılması gerekenleri sıralıyor: "Katı yağlar ve aşırı tuz tüketiminden kaçının. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapın. Sebze, meyve, lifli besinler ve balık tüketin. 1.5-2 litre su için."
- Sağlık
- 14.12.2019
- Gazete
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