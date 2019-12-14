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larının temelinde ! Roka, lahana ise cildi besliyor...

Sedef, egzama ve sivilce... Her cilt hastalığının temelinde . Karaciğere daha fazla yük yükleyen yanlış beslenme alışkanlıkları ve gereksiz ilaç kullanımı, ilk olarak cildimize zarar veriyor. Vücudumuza çeşitli yollardan giren toksinler, larına neden oluyor. Roka, lahana ise cildi besliyor...

Papatyayla egzamadan kurtul
Cilt hastalıkları, günümüzde hemen herkesin yakındığı sağlık sorunları arasında bulunuyor. Tıp dünyası, çoğu zaman bu hastalıklara karşı çare bulamıyor. Medikal Medyum Anthony William, bu larının gizemini açıklıyor.

YANLIŞ BESLENME
Günümüzden en sık görülen cilt hastalıklarının başında egzama ve sedef geliyor. Tıp dünyasında bir gizem olan bu hastalıkların tedavisinde doğru yöntemlerin kullanılması önem taşıyor. Araştırmalara göre bu hastalıkların 100'den fazla türü bulunuyor. Tedavi seçenekleri oldukça az olan te, tedavide başarı oranları da oldukça düşük seyrediyor. Cilt hastalıklarının temelinde, . Karaciğere daha fazla yük yükleyen yanlış beslenme alışkanlıkları ve gereksiz ilaç kullanımı, ilk olarak cildimize zarar veriyor. Vücudumuza çeşitli yollardan giren toksinler, cilt hastalıklarına neden oluyor.



Karaciğerden salgılanan toksinler, deriden çıkıyor ve egzama gibi hastalıklara yol açıyor. Bu hastalıkları iyileştirmek için doğru ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. İlk olarak vücudu toksinlerden korumak için mümkün olduğunca doğal beslenilmesi öneriliyor. Daha sonra karaciğeri korumak için az yağlı besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Egzama ve sedef hastalığının iyileşmesinde, gıdalar da mucize etki gösteriyor. Yaban mersini, papaya, armut, karpuz, lahana, roka, marul, kırmızı ve yeşil yapraklı besinler, avokado, tatlı patates ve balkabağı hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor.



ISIRGAN OTUNDAN GELEN ŞİFA
Bitki çayları da, karaciğeri güçlendirmede etkili oluyor. Nane, gül, ısırgan , karaciğerdeki toksinleri temizliyor. Cilt hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.



TEDAVİSİ MÜMKÜN
Egzama, sedef hastalığı ve akne şikayetleri olanlar doğru beslenme ile iyileşebiliyor. Ancak karaciğeri iyileştirmek uzun zaman aldığından hastaların sabırlı olması gerekiyor. Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, karaciğerin çalışmasını düzenliyor.


ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ-

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: DİŞ HASTALIKLARI

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