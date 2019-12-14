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Sıcacık karabiber

Kış aylarında vücudun bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, serin havalarda içimizi ısıtacak ve hastalıklardan koruyacak doğal reçeteyi açıklıyor. Bir bardak sıcak suya, zencefil veya havlıcan eklemenin vücudu soğuğa karşı koruduğunu belirtiyor. Demir eksikliği olanların daha fazla üşüdüğünü belirten Dyt. Nas, kırmızı ve beyaz et, kuru meyveler, pekmez, kuru baklagiller, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık, ceviz, badem gibi ile bu eksikliğin giderileceğini öneriyor. Hurma, yaban mersini ve kuru üzümün de tatlı isteğini bastırdığını belirtiyor.

Sıcacık karabiber
Kış aylarında vücudun bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, serin havalarda içimizi ısıtacak ve hastalıklardan koruyacak doğal reçeteyi açıklıyor. Bir bardak sıcak suya, zencefil veya havlıcan eklemenin vücudu soğuğa karşı koruduğunu belirtiyor. Demir eksikliği olanların daha fazla üşüdüğünü belirten Dyt. Nas, kırmızı ve beyaz et, kuru meyveler, pekmez, kuru baklagiller, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık, ceviz, badem gibi ile bu eksikliğin giderileceğini öneriyor. Hurma, yaban mersini ve kuru üzümün de tatlı isteğini bastırdığını belirtiyor.

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