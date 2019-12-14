Böbreklere greyfurt! Greyfurtun faydaları nelerdir?

İçerdiği C vitamini ile greyfurt, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Düzenli tüketildiğinde kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Saç ve göz sağlığını koruyor. Lifli yapısı ile tok tutuyor. İçerdiği C vitamini ile greyfurt, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Düzenli tüketildiğinde kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Saç ve göz sağlığını koruyor. Lifli yapısı ile tok tutuyor.
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