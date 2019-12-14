Bugünkü
Takvim

Böbreklere greyfurt! Greyfurtun faydaları nelerdir?

 C vitamini ile greyfurt, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. tüketildiğinde kolon ine yakalanma riskini azaltıyor. ve göz sağlığını koruyor. Lifli yapısı ile tok tutuyor.

Böbreklere greyfurt
İçerdiği C vitamini ile greyfurt, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. tüketildiğinde kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Saç ve göz sağlığını koruyor. Lifli yapısı ile tok tutuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBöbreklere greyfurt! Greyfurtun faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri