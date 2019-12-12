Yoğurtla göbeğe veda

Kış aylarında vücudumuz kendini sıcak tutmak için karbonhidrata ihtiyaç duyuyor. QNET Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, yeni yıla formda girmenin sırrını açıklıyor. Yoğurdun yağ yakıcı etkisi olduğunu söylüyor. "Yoğurt, sindirim sistemini uzun süre meşgul eder, bu nedenle tokluk hissi kaçınılmazdır" diyor.
- Sağlık
- 12.12.2019
- Gazete
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