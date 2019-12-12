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le böbrekler güçlü

, vücutta en hayati organlar arasında yer alıyor. 'li bilim adamları, böbrek hastalıklarının tüm dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkilediğini söylüyor.

Levrekle böbrekler güçlü

Börekler, vücutta en hayati organlar arasında yer alıyor. 'li bilim adamları, böbrek hastalıklarının tüm dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkilediğini söylüyor. Sağlıklı böbrekler için doğru beslenmek gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Lif kaynağı karnabahar, yaban mersini, levrek, kırmızı üzüm ve yumurta beyazının böbrekleri güçlendirdiğini belirtiyor

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