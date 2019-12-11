Meme kanserinde umut veren tedavi

Kadınların korkulu rüyası meme kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor. ABD'li New York Üniversitesi'nden bilim adamları, bu hastalıkla ilgili umut veren gelişmeyi açıklıyor. Yeni ilaç geliştiren doktorlar, bu sayede kanserli hücrelerin küçülmesinin sağlıklı hücrelerin ise korunduğunu belirtiyor. Geliştirilen bu ilacın en saldırgan kanser türlerinde bile etkili olduğunu vurguluyor.
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