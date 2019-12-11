C vitamini deposu mandalina hücreleri onarır. Kanserli hücreleri küçültür. Kalp hastalıklarından korur. Kolesterolü dengeler. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kemikleri korur. C vitamini deposu mandalina hücreleri onarır. Kanserli hücreleri küçültür. Kalp hastalıklarından korur. Kolesterolü dengeler. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kemikleri korur.
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