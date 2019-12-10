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in faydaları saymakla bitmiyor! Tam bir şifa deposu...

Türk mutfağında önemli bir yeri olan , içerdiği beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde vücuda güç veriyor. Yendiğinde metabolizmayı hızlandıran acı biber, e karşı da koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Diyabetin acısını çıkarın

Türk mutfağında önemli bir yeri olan acı biber, içerdiği beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde vücuda güç veriyor. Yendiğinde metabolizmayı hızlandıran , kansere karşı da koruma sağlıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür. Safra asitlerinin üretimini de artırır.
Bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.
Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.
Vücut direncini artırır.
İçerdiği kapsaisin maddesi ile ağrı kesici etki gösterir.
Kas larını dindirir. Diyabet hastalığına karşı koruma sağlar.

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