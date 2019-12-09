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ü unutturmaz! Kuş üzümünün faydaları nelerdir?

Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz taneleriyle ü yemeklere lezzet katıyor. İçerdiği A, B ve C vitaminiyle de hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeren kuş üzümü sindirimi hızlandırıyor. Karaciğeri koruyor. Kalp hastalıklarını tedavi ediyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Saç, tırnak ve cilt güzelliğine fayda sağlıyor. Hafızayı güçlendirerek riskini azaltıyor.

Kuş üzümü unutturmaz
Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz taneleriyle kuş üzümü yemeklere lezzet katıyor. İçerdiği A, B ve C vitaminiyle de hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeren ü sindirimi hızlandırıyor. Karaciğeri koruyor. Kalp hastalıklarını tedavi ediyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Saç, tırnak ve cilt güzelliğine fayda sağlıyor. Hafızayı güçlendirerek riskini azaltıyor.

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