Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz taneleriyle kuş üzümü yemeklere lezzet katıyor. İçerdiği A, B ve C vitaminiyle de hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeren kuş üzümü sindirimi hızlandırıyor. Karaciğeri koruyor. Kalp hastalıklarını tedavi ediyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Saç, tırnak ve cilt güzelliğine fayda sağlıyor. Hafızayı güçlendirerek Alzheimer riskini azaltıyor.
- Sağlık
- 09.12.2019
- Gazete
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