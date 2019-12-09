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, bitter yla form tutuyor! Çikolatanın faydaları nelerdir?

Beyazı, sütlüsü, fındıklısı, fıstıklısı ve bitteriyle , damakları şenlendiriyor. İçeriğindeki çikolata oranı en çok olan bitter sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Model , bitter çikolatayla form tutuyor.

Çok güzelsin çikolata
Beyazı, sütlüsü, fındıklısı, fıstıklısı ve bitteriyle , damakları şenlendiriyor. İçeriğindeki çikolata oranı en çok olan bitter sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Cildi besleyen, sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan bitter çikolata, kan şekerini dengeliyor. Diyabetten koruyor. Kolesterolü dengeliyor ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor.

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