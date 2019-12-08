Menopoz aşkı bitirir

Menopoz, kadının olgunluk çağından yaşlılığa geçişi olarak adlandırılıyor. Genellikle 45-55 yaşları arasında görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, "Menopozda; uyku bozukluğu, adet düzensizlikleri, kemik erimesi, vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı, kaşıntı veya yanma, sıcak basması, terleme, çarpıntı, kalp ve kan yağlarında değişiklikler görülür" diyor. Bu dönemde kalp krizi ve felç riskinin arttığını belirterek tansiyon ve kan şekeri kontrollerinin aksatılmamasını öneriyor.
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