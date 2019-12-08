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Sindirim sistemi lerinin ülkemizde görülme sıklığı giderek artıyor. Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserle mücadelede sağlıklı yaşam tarzının önemine değiniyor. Fiziksel aktiviteyle kanserden korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutluk, her gün 10 bin adım atılmasını tavsiye ediyor.

Bağırsaklarını adım adım koru

Sindirim sistemi lerinin ülkemizde görülme sıklığı giderek artıyor. Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserle mücadelede sağlıklı yaşam tarzının önemine değiniyor. Fiziksel aktiviteyle kanserden korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutluk, her gün 10 bin adım atılmasını tavsiye ediyor. "Bütün kanserlerde olduğu gibi sindirim sistemleri kanserleri de beslenme ile çok ilişkili. Tuz günde 5 grama düşürülürse mide kanseri riski düşüyor. Lifli gıdalar ve tahıllar tüketilirse kalın bağırsak kanseri sıklığı azalıyor. Pişirme şekilleri de önemli. En doğrusu tencere yemekleri. Kızartma ya da mangal sağlıklı değil" diyor.

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