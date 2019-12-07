Sosyal hayatın vazgeçilmezi kahve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Diyetisyen Melda Demiröz, kahvenin kansere karşı koruduğunu söylüyor. Düzenli kahve tüketiminin kolesterolü dengelediğini, diyabet ve insülin direncini düşürdüğünü belirtiyor. "Kahvenin uzun süreli hafızayı geliştirdiği, Alzheimer ile savaştığı biliniyor. Metabolizmayı hızlandıran kahve, zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda mutluluk verir ve depresyonu önler" diyor. Ancak aşırısı da zararlı olan kahvenin günde 5 fincandan fazla tüketilmemesine vurgu yapıyor.