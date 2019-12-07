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nin ya da hatırı var

Sosyal hayatın vazgeçilmezi , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. , kahvenin kansere karşı koruduğunu söylüyor. Düzenli kahve tüketiminin kolesterolü dengelediğini, ve insülin direncini düşürdüğünü belirtiyor.

Hafızaya da hatırı var

Sosyal hayatın vazgeçilmezi , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. , kahvenin kansere karşı koruduğunu söylüyor. Düzenli kahve tüketiminin kolesterolü dengelediğini, ve insülin direncini düşürdüğünü belirtiyor. "Kahvenin uzun süreli yı geliştirdiği, Alzheimer ile savaştığı biliniyor. Metabolizmayı hızlandıran kahve, zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda mutluluk verir ve depresyonu önler" diyor. Ancak aşırısı da zararlı olan kahvenin günde 5 fincandan fazla tüketilmemesine vurgu yapıyor.

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