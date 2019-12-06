Bağırsak için pırasa tüketin

Soğansı sebzeler sınıfına giren pırasa, son derece önemli bir antioksidandır. Bol miktarda A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, B3 (niyasin), B5 (pantotenik asit) ve B9 (folik asit) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller barındırır. Bu sayede bağırsakları çalıştırıp metabolizmayı hızlandırır.