Bağırsak için pırasa tüketin

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Soğansı sebzeler sınıfına giren , son derece önemli bir antioksidandır. miktarda A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, (niyasin), (pantotenik asit) ve (folik asit) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller barındırır.

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Soğansı sebzeler sınıfına giren , son derece önemli bir antioksidandır. miktarda A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, (niyasin), (pantotenik asit) ve (folik asit) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller barındırır. Bu sayede ları çalıştırıp metabolizmayı hızlandırır.

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