Sedef hastalığı kalbin düşmanı

Toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan sedef hastalığı, en çok 20'li yaş gruplarında ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel, sedef hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor... Sedef hastalığı; keskin sınırlı, canlı kırmızı renkli ve üzerlerinde hastalığa adını veren sedef rengi kabukların bulunduğu lezyonlar olarak ortaya çıkıyor. Bu lezyonlar saçlı deri, tırnaklar, genital bölgede de görülebiliyor. Tedavi edilmediğinde kalınlaşıp özellikle el ve ayaklarda hareketi zorlaştırabiliyor. Kalp sağlığına zarar veriyor, şeker hastalığı ve obeziteye de yol açabiliyor. Dolayısıyla hastaların izlemi ve tedavisi sırasında eşlik edebilecek hastalıkların saptanması ve tedavisi de önem taşıyor.

AİLENİZİN ESERİ...

Sedefin ortaya çıkmasında stres büyük rol oynuyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen sedef hastalığında genetik faktörler tetikleyici etki gösterebiliyor. Sedefte hangi tedavinin uygulanacağı hastanın yaşı ve cinsiyetine göre farklılık gösteriyor. Krem ile losyon, ışık tedavisi ve iğne yöntemleriyle sedef tedavi ediliyor.

ALEO VERANIN ŞİFALI ETKİSİ

DR. Yurdum Sinan Yücel, sedef şikayetlerini azaltan doğal yöntemleri açıklıyor:

ELMA SİRKESİ: Kaşıntıyı azaltır.

ÇAY AĞACI YAĞI: Antiseptik özelliğe sahiptir. Derideki yanmayı alır.

ZEYTİNYAĞI: Kuruluk, kızarıklık ve döküntüyü engeller. İyileşme sürecini hızlandırır.

ALEO VERA: Ciltteki kızarıklığı ve pul pul dökülmeyi engeller. Yaraları iyileştirir.

YARIN: SİVİLCELER

UZM. DR. YURDUM SİNAN YÜCEL - A'DAN Z'YE CİLT HASTALIKLARI -2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL