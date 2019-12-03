Cilt hastalıkları, genetik faktörler kadar çevresel faktörlerden de etkilenebiliyor. TAKVİM, cilt hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanına soruyor. Avcılar Baypark Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel, yazı dizisinin ilk gününde egzama hakkında bilgilendiriyor.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Deriyi kurutan, kaşıntıya ve bazen kabarcıklara neden olan egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor. Genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde egzama ortaya çıkabiliyor. Temizlik sektöründe çalışanlar, ev kadınları ve kuaförler, egzamanın en çok görüldüğü kişiler arasında bulunuyor.

KIZARIKLIK, KAŞINTI

Egzama oluşumunda genetik faktörler, alerjiler ya da kullanılan çeşitli kimyasal malzemeler rol alabiliyor. Egzama genellikle deride kızarıklık, pullanma, kaşıntı, yanma hissi, su toplamaları, sızıntı, daha sonra kuruma ve kabuklanma ile ortaya çıkıyor. Teşhisi, fiziki muayene ve yama testi ile yapılıyor. Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılıyor. 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemleniyor. Ergenlikte ve 20-50 yaş arasında daha sık ortaya çıkan egzama, erkeklerde daha sık görülüyor. Bazı besinler de egzama şikayetlerini artırabiliyor. Yumurta, inek sütü, fındık, yer fıstığı, buğday, soya, domates, patlıcan ve balık egzamayı alevlendirebiliyor.

ELMA SİRKESİNİ ÇOK SEVİN

UZM. Dr. Yurdum Sinan Yücel, egzamaya iyi gelen besinleri açıklıyor: KEKIK: Kekik çayını düzenli tüketmek, egzamalı bölgeleri rahatlatır. Kaşıntıyı azaltır.

ELMA SİRKESİ: Suyla seyrelterek cilde uygulandığında egzamanın neden olduğu tahrişi alır.

DUT: Egzamanın panzehiridir.

BALIK: Balık tüketen kişilerde egzama daha az görülür.

ELMA: Düzenli elma tüketimi, egzama şikayetlerini azaltır

DOĞAL YAĞLARDAN DESTEK ALIN

LAVANTA YAĞI: Kaşıntı önleyici etki gösterir. Kızarıklığı ve tahrişleri giderir.

ALMAN PAPATYASI: Sivilce ve egzama şikayetlerini azaltır. Hücre yenilenmesini sağlar.

BERGAMOT YAĞI: İltihabı azaltır. Cildin iyileşmesini hızlandırır.

KEKİK YAĞI: Doğal antiseptiktir. Ağrı ve iltihaplara karşı etkilidir.

BUHUR YAĞI: Cilt koşullarını iyileştirir. Şişliği ve kızarıklığı azaltır. Kaşıntıyı alır.

SEDİR YAĞI: Egzamayı tedavi eder. Kaşıntı ve iltihabı önler.

SARDUNYA YAĞI: Tahriş olmuş cildi iyileştirir. Ağrıyı azaltır.

YARIN: SEDEF HASTALIĞI

YARIN: SEDEF HASTALIĞI

UZM. DR. YURDUM SİNAN YÜCEL - A'DAN Z'YE CİLT HASTALIKLARI -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL