Sigara kullanımı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları, akciğere zarar veriyor. Vücutta biriken toksin maddeler zamanla akciğer hastalıklarına hatta akciğer kanserine yol açıyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, akciğerlerimizi toksinlerden temizlemek için doğru beslenilmesi gerektiğini vurguluyor. Ciğerlerimizi güçlendiren besinleri sıralıyor:

ZENCEFİL-ZERDEÇAL: İltihapları yok eder. Ciğerleri temizler.

SARIMSAK: Doğal bir antibiyotiktir. Akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

KEKİK: İçerdiği eterli uçucu yağlar sayesinde göğüs tıkanıklığını engeller.

SİYAH HAVUÇ: Öksürüğe iyi gelir. Balgam söktürücüdür.

KEÇİBOYNUZU: Akciğeri toksinlerden arındırır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: Serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur.

KEREVİZ: Akciğer kanserinden korur.