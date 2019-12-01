Sevgilim lavanta! Lavantanın faydaları nelerdir?

Lavanta, kokusuyla baş döndürüyor. Ferahlık ve tazelik veriyor. Enerjiyi yükselten lavanta, afrodizyak etkisiyle cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Cinsel gücü artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:



Egzamayı giderir.



Baş ağrısını dindirir.



Hazımsızlığı bitirir.

Bağırsakları temizler.



Ağrıları keser.