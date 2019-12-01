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Sevgilim lavanta! Lavantanın faydaları nelerdir?

Lavanta, kokusuyla baş döndürüyor. Ferahlık ve tazelik veriyor. yükselten lavanta, afrodizyak etkisiyle sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. İşte lavantanın faydaları...

Sevgilim lavanta

Lavanta, kokusuyla baş döndürüyor. Ferahlık ve tazelik veriyor. yükselten lavanta, afrodizyak etkisiyle cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. artırıyor. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitiriyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Egzamayı giderir.

Baş sını dindirir.

Hazımsızlığı bitirir.

Bağırsakları temizler.

Ağrıları keser.

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