Her derde deva kestane! Kestanenin faydaları nelerdir?

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, şifa dağıtıyor. B1, B2 ve C vitamini ile protein, fosfor ve kalsiyum içeren bu mucize lezzet, hastalıklara savaş açıyor. Sakinleştirici etkisiyle depresyonu önleyen kestanenin şu faydaları bulunuyor:
Hücrelerin erken yaşlanmasını önler.
Beyni güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
Kanserden korur.
Kansızlığı bitirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi korur.
Cinsel gücü artırır.
Felç riskini azaltır.
Hücrelerin erken yaşlanmasını önler.
Beyni güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
Kanserden korur.
Kansızlığı bitirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi korur.
Cinsel gücü artırır.
Felç riskini azaltır.
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