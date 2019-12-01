Bugünkü
Takvim

Her derde deva kestane! Kestanenin faydaları nelerdir?

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, şifa dağıtıyor. B1, B2 ve C vitamini ile protein, fosfor ve kalsiyum içeren bu mucize lezzet, hastalıklara savaş açıyor. etkisiyle depresyonu önlüyor. Peki, kestanenin diğer faydaları nelerdir? İşte kestanenin faydaları...

Her derde deva kestane
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, şifa dağıtıyor. B1, B2 ve C vitamini ile protein, fosfor ve kalsiyum içeren bu mucize lezzet, hastalıklara savaş açıyor. etkisiyle depresyonu önleyen kestanenin şu faydaları bulunuyor:

Hücrelerin erken yaşlanmasını önler.
Beyni güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
korur.
Kansızlığı bitirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi korur.
Cinsel gücü artırır.
Felç riskini azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriHer derde deva kestane! Kestanenin faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri