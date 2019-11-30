Yoğurt yiyin göbeği eritin

Kalın bel çevresi, bir türlü erimeyen karın yağları kadınları mutsuz ediyor. Ciddi hastalıklara davetiye çıkartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan yağları eritmenin yollarını anlatıyor...
ŞEKERLE VEDALAŞ: Şeker içeren besinler karın ve bel çevresinde yağlanmaya neden olur.
BOL SU İÇİN: Su, yağ yakımını hızlandırır ve zayıflatır.
EKMEK MESELESİ: Unlu besinler, tıpkı şeker gibi göbek çevresinde birikir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllılar yenmelidir.
YOĞURTSUZ OLMAZ: Probiyotik etkili kefir, yoğurt ve süt, sindirimi hızlandırır. Karın yağlarını eritir.
MEYVEYİ ABARTMAYIN: Fazla meyve tüketimi, yağlanmayı hızlandırır. Günlük 3-4 porsiyondan meyve tüketmemek gerekir.
ŞEKERLE VEDALAŞ: Şeker içeren besinler karın ve bel çevresinde yağlanmaya neden olur.
BOL SU İÇİN: Su, yağ yakımını hızlandırır ve zayıflatır.
EKMEK MESELESİ: Unlu besinler, tıpkı şeker gibi göbek çevresinde birikir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllılar yenmelidir.
YOĞURTSUZ OLMAZ: Probiyotik etkili kefir, yoğurt ve süt, sindirimi hızlandırır. Karın yağlarını eritir.
MEYVEYİ ABARTMAYIN: Fazla meyve tüketimi, yağlanmayı hızlandırır. Günlük 3-4 porsiyondan meyve tüketmemek gerekir.
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