Saç dökülmesi hastalık habercisi

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Server Serdaroğlu, üç aydan fazla süren saç dökülmesinin hastalık habercisi olabileceğini belirtiyor. "Saçın orta çizgisi genişliyorsa 'erkek tipi dökülme' başladı demektir. Saçınızı her elinize uzattığınızda her seferinde 4-5 saç geliyorsa bu da bir hastalıktır" diyor.
- Sağlık
- 27.11.2019
- Gazete
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