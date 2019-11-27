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Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. , üç aydan fazla süren nin hastalık habercisi olabileceğini belirtiyor. "Saçın orta çizgisi genişliyorsa 'erkek tipi dökülme' başladı demektir.

Saç dökülmesi hastalık habercisi
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. , üç aydan fazla süren nin hastalık habercisi olabileceğini belirtiyor. "Saçın orta çizgisi genişliyorsa 'erkek tipi dökülme' başladı demektir. Saçınızı her elinize uzattığınızda her seferinde 4-5 saç geliyorsa bu da bir hastalıktır" diyor.

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