Katarakta karnabahar

En sevilen kış sebzelerinden karnabahar, kabızlığı engeller. İçerdiği A vitamini ile gözleri besler ve katarakt riskini azaltır. Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Kemikleri güçlendirir. İdrar yollarını temizler.
En sevilen kış sebzelerinden karnabahar, kabızlığı engeller. İçerdiği A vitamini ile gözleri besler ve kataraktriskini azaltır.Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Kemikleri güçlendirir. İdrar yollarınıtemizler.
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