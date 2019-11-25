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Katarakta

En sevilen kış sebzelerinden , kabızlığı engeller. İçerdiği A vitamini ile gözleri besler ve katarakt riskini azaltır. 'a karşı koruma sağlar. Kemikleri güçlendirir. İdrar yollarını temizler.

Katarakta karnabahar
En sevilen kış sebzelerinden karnabahar, kabızlığı engeller. İçerdiği A vitamini ile gözleri besler ve katarakt riskini azaltır. 'a karşı koruma sağlar. Kemikleri güçlendirir. İdrar yollarını temizler.

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