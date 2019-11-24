Pnömoni; halk arasında bilinen adıyla "zatürre" akciğer dokusunun başta bakteriler ve viral etkenler olmak üzere mikroorganizmalarla iltihaplanması sonucu ortaya çıkıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde herkesi uyarıyor. Yüzyıl kadar önce en sık ölüm nedeni olan zatürre, günümüzde antibiyotik ve aşı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor.

AŞI YAPTIRMALI MIYIZ?

Zatürre, en sık ve öldürücü infeksiyon hastalıklardan biri olduğundan tedavisi de büyük önem taşıyor. Kanser, kronik böbrek yetersizliği, kronik karaciğer hastalığı, kalp hastalığı olan kişiler, dalağı çıkarılanlar, bilinç kaybı ile seyreden nörolojik hastalığı ile astım ve diyabet hastalığı olanların mutlaka zatürre aşısı yaptırması öneriliyor. Risk faktörü olan kişilerde 18-65 yaşları arasında 1-2 doz, 65 yaş sonrası ise herkese bir kez yapılıyor. Aşı, yılın herhangi bir döneminde yapılabiliyor ve en az 5 yıl koruyucu etki gösteriyor.

ÖKSÜRÜK VE YÜKSEK ATEŞ

Zatürre; titreme ile yükselen ateş, öksürük, balgam, göğsün yanlarında ağrı, nefes darlığı ve vücutta morarma gibi şikayetlere yol açıyor. Hastalık bir üst solunum yolu infeksiyonu gibi başlayıp zatürre ile sonlanabiliyor. Balgamda kan görülmesi halinde doktora başvurmak gerekiyor.

ELLERİNİZİ MUTLAKA YIKAYIN

GRİP ve zatürre, kış aylarında sık görülüyor. Grip, yaşlılarda zatürreye yol açabiliyor. Bu açıdan grip aşısı yaptırmak ve sık sık el yıkamak zatürreden korunmada kilit rol oynuyor. Dengeli beslenme ve kronik hastalıkların tedavisinin yapılması da yaşam kalitesini yükseltiyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

İleri YAŞ, kronik hastalıklar (KOAH, karaciğer hastalıklar, böbrek yetersizliği, diyabet, tansiyon ve kanser gibi kronik hastalıklar, grip ve aşırı soğuğa maruz kalma züterre olma riskini artırıyor. Bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda hastalık sık ve öldürücü olabiliyor. Uzun süreli mide ülseri ilaçları kullananlarda zatürre daha sık ortaya çıkar.

YARIN: BRONŞİT KAPIDA

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ-2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL