Kanserin en öldürücü türü pankreas kanseri, adıyla bile korkutuyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, yeni tedavi yöntemleriyle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. Günümüzde pankreas kanserinin erken tanısı için tarama testi bulunmuyor. Pankreastan hızla yayılan kanserli hücreler, uzak organlara da yayılım gösteriyor.
Bu durum, tedaviyi zorlaştırıyor. "Cerrahide geliştirilen teknikler ve yeni kemoterapi ilaçları sayesinde hastaların yüzde 30-40'ında 5 yıllık sağ kalım sağlanabiliyor. Cerrahi yöntem bu kanserin en etkin tedavisidir" diyor.
Pankreas kanseri; sarılık, ani gelişen şeker hastalığı ve sırta vuran şiddetli ağrıyla belirti veriyor.
Bu durum, tedaviyi zorlaştırıyor. "Cerrahide geliştirilen teknikler ve yeni kemoterapi ilaçları sayesinde hastaların yüzde 30-40'ında 5 yıllık sağ kalım sağlanabiliyor. Cerrahi yöntem bu kanserin en etkin tedavisidir" diyor.
Pankreas kanseri; sarılık, ani gelişen şeker hastalığı ve sırta vuran şiddetli ağrıyla belirti veriyor.
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