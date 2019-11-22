Yeni Üreme Diyeti, erkeklerin sperm kalitesinde parametreleri düzeltirken kadınlarda hamilelik oranlarını yükseltiyor. İşte o mucize diyet; Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen üreme diyeti hakkında şu bilgileri verdi: "Gebelik olasılığını artırabilecek ve kendi ellerinde olan en kolay yol ise beslenme değişikliğidir. 'Üreme Diyeti' adı verilen bu beslenme şekli gerçekten kadında yumurtlamayı düzenlemektedir. Kadında olduğu gibi erkekler de belli gıdaları tüketerek sperm kalitesini artırabilirler."

Doymamış bitkisel yağ tüket.

Doymuş yağlardan uzak dur.

Bitkisel protein çok, hayvansal protein az tüket. Yavaş sindirilen karbonhidrat tüket.

Tam yağlı süt ürünleri tercih et.

Folik asit ve B vitamini içeren multivitaminler al.

Spor yap.

Bol su ve soda iç.

Demirden zengin beslen.