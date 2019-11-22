Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ünlülere ilaç uyarısı!

Önergede, internet üzerinden yasa dışı yollarla satışı yapılan ve birçoğu sahte olduğu tespit edilen gıda takviyesi, hızlı kilo verdiren yağ yakıcı çaylar ya da haplar, saç çıkaran veya cinselliğe yönelik ilaçların insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

UYARI YAZILARI GÖNDERİLDİ

Bakan Koca yanıtında, sosyal medya hesapları aracılığıyla ürün tanıtımı yapan 70 ünlüye "Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış söz konusu ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamaları veya isimlerinin kullanılmasına müsaade etmemeleri" içerikli uyarı yazıları gönderildiğini söyledi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, bu ürünlerin kullanımı sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı ile ilgili Savcılık ve/veya emniyet müdürlüklerinden Sağlık Bakanlığı'na ulaşan bir bilgi bulunmadığını ifade eden Bakan Koca, İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un önergesine şu cevabı verdi:

"Son beş yılda internet üzerinden gerçekleştirilen ve bahsi geçen ürünlerin de tanıtım ve/veya satışının yapıldığı toplam 19 bin 275 internet sitesine erişim engellenmiş aynı zamanda söz konusu tanıtım ve satışlardan dolayı toplam 263 kişi/internet sitesi/firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca bakanlığıma bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; 2016-2019 yılları arasında ilaç satışı yaptığı tespit edilen 6 bin 982 internet sitesinin erişime engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yazı yazılmış, 386 site hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

ÜNLÜLERE UYARI

Sosyal medya hesapları aracılığıyla ürün tanıtımı yapan 70 ünlüye "Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla, etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış söz konusu ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamaları veya isimlerinin kullanılmasına müsaade etmemeleri" içerikli uyarı yazıları gönderildiğini söyleyen Bakan Koca, "Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden reklam alarak tanıtım yapan kişilerin sosyal medya hesaplarında mevzuata aykırı şekilde tanıtım/satış tespit edilmesi durumunda 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ve tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan dolayı da Ticaret Bakanlığı'na bildirimler gerçekleştirilmektedir" dedi.