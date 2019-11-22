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Çocuklara şart

uzmanları, yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki farka ilişkin çalışma yaptı. Düzenli kahvaltı yapan çocukların, sınavda yüzde 30 daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

Çocuklara kahvaltı şart
Leeds Üniversitesi uzmanları, yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki farka ilişkin çalışma yaptı. Düzenli kahvaltı yapan çocukların, sınavda yüzde 30 daha başarılı olduğu ortaya çıktı.

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