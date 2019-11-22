Çocuklara kahvaltı şart

Leeds Üniversitesi uzmanları, kahvaltı yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki farka ilişkin çalışma yaptı. Düzenli kahvaltı yapan çocukların, sınavda yüzde 30 daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Leeds Üniversitesi uzmanları, kahvaltı yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki farka ilişkin çalışma yaptı. Düzenli kahvaltı yapan çocukların, sınavda yüzde 30 daha başarılı olduğu ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.