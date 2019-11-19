Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal, içerdiği kurkumin maddesi sayesinde kanserle savaşıyor. Meme ve kalın bağırsak kanserlerini tedavi ediyor. Beyin hücrelerini destekleyerek hafıza kaybını önlüyor. Diyabete derman olan zerdeçal, reflüden koruyor. Romatizma ağrılarını dindiriyor. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor.
- Sağlık
- 19.11.2019
- Gazete
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