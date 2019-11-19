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ya zerdeçal! İşte faydaları...

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal, içerdiği kurkumin maddesi sayesinde le savaşıyor. Meme ve kalın bağırsak kanserlerini tedavi ediyor. Beyin hücrelerini destekleyerek hafıza kaybını önlüyor. Diyabete derman olan zerdeçal, reflüden koruyor. ağrılarını dindiriyor. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor.

Romatizmaya zerdeçal
Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal, içerdiği kurkumin maddesi sayesinde le savaşıyor. Meme ve kalın bağırsak kanserlerini tedavi ediyor. Beyin hücrelerini destekleyerek hafıza kaybını önlüyor. Diyabete derman olan zerdeçal, reflüden koruyor. ağrılarını dindiriyor. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor.

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