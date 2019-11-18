Vücudun en önemli organlarından göz, zamana yenik düşürüyor. İlerleyen yaşla birlikte katarakt rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Güçlü qgözlere sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, A vitamininden zengin turuncu sebze ve meyvelerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. Yine C vitamini deposu kırmızı ve yeşilbiber, göz damarlarını koruyor. Kataraktı engelliyor. Çekirdek, badem ve fındık da sarı nokta hastalığını önlüyor.