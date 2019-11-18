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Vücudun en önemli organlarından , zamana yenik düşürüyor. İlerleyen yaşla birlikte katarakt rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Güçlü qgözlere sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, A vitamininden zengin turuncu sebze ve meyvelerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. Yine C vitamini deposu kırmızı ve yeşil, göz damarlarını koruyor. Kataraktı engelliyor. Çekirdek, badem ve fındık da sarı nokta hastalığını önlüyor.

Gözler biberde

Vücudun en önemli organlarından göz, zamana yenik düşürüyor. İlerleyen yaşla birlikte katarakt rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Güçlü qlere sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, A vitamininden zengin turuncu sebze ve meyvelerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. Yine C vitamini deposu kırmızı ve yeşilbiber, göz damarlarını koruyor. Kataraktı engelliyor. Çekirdek, badem ve fındık da sarı nokta hastalığını önlüyor.

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