Alzheimer’ın ilacı mor!

Kalp dostu yaban mersini, tansiyonu dengeler. Kan damarlarını temizler ve kriz riskini azaltır. Şeker hastalığını önler. Karaciğeri koruyan, böbrekleri güçlendiren yaban mersini, Alzheimer'dan da korur.
Kalp dostu yabanmersini, tansiyonudengeler. Kan damarlarınıtemizlerve kriz riskini azaltır.Şeker hastalığınıönler. Karaciğerikoruyan, böbreklerigüçlendirenyaban mersini,Alzheimer'dan dakorur.
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