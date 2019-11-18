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’ın ilacı mor!

Kalp dostu yaban mersini, tansiyonu dengeler. Kan damarlarını temizler ve kriz riskini azaltır. Şeker hastalığını önler. Karaciğeri koruyan, böbrekleri güçlendiren yaban mersini, 'dan da korur.

Alzheimer’ın ilacı mor!
Kalp dostu yaban mersini, tansiyonu dengeler. Kan damarlarını temizler ve kriz riskini azaltır. Şeker hastalığını önler. Karaciğeri koruyan, böbrekleri güçlendiren yaban mersini, Alzheimer'dan da korur.

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