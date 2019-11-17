Kolesterole ayva etkisi! Ayvanın faydaları nelerdir?

Kalbi güçlendiren ve çarpıntıyı gideren ayva, kanser riskini azaltır. Ağız kokusunu bitirir. Kabızlığı iyileştirir. Hazımsızlığı önleyen ayva, böbrekleri güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Gözleri korur. Kalbi güçlendiren ve çarpıntıyı gideren ayva, kanser riskini azaltır. Ağız kokusunu bitirir. Kabızlığı iyileştirir. Hazımsızlığı önleyen ayva, böbrekleri güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Gözleri korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.