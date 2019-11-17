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Kolesterole ayva etkisi! Ayvanın faydaları nelerdir?

Kalbi güçlendiren ve çarpıntıyı gideren ayva, riskini azaltır. Ağız kokusunu bitirir. iyileştirir. önleyen ayva, böbrekleri güçlendirir. dengeler. korur.

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