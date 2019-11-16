Naneyle dişler keskin

Ferah kokusuyla nane, kansızlığı bitirir. Vücuda enerji ve güç verir. İdrar yollarını ve mesaneyi temizler. Hazımsızlığı engeller, mide bulantısını yok eder. Diş etlerini güçlendirir. Ferah kokusuyla nane, kansızlığı bitirir. Vücuda enerji ve güç verir. İdrar yollarını ve mesaneyi temizler. Hazımsızlığı engeller, mide bulantısını yok eder. Diş etlerini güçlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.