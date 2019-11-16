



Şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı "Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" yürütecek. Projeyle şeker sektöründe izleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, ham madde temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar geçen sürecin iyileştirilerek ekonomik ve ekolojik açılan sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, su kısıtı, nüfus artışı, gıda sektörünün ham madde ihtiyacı ve mevcut şeker fabrikalarının verimliliği dikkate alınarak ilgili taraflarla iş birliği halinde Şeker Sektörü Master Planı hazırlanacak. Toprak, su ve iklim şartları dikkate alınarak ekolojik ve ekonomik olarak en uygun havzada şeker pancarı ve mısır üretimini geliştirecek planlama yapılacak. Böylece, şeker ham maddelerinin üretiminin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.