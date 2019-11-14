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Muhteşem ikili

bir araya geldiğinde pek çok hastalığa savaş açıyor. Damar tıkanıklığını engelliyor. ağrılarını hafifletiyor. Kür, şöyle hazırlanıyor: 2 litre suyu, 40 diş , 2 litrelik kavanoz. Sarımsakları havanda ezip kavanoza koyun, Üzerine limon suyunu ekleyip 25 gün boyunca saklayın. Her gün çalkalayın. Sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı için. Tüm karışım bitince 10 gün ara verin.

Muhteşem ikili
Limon ve bir araya geldiğinde pek çok hastalığa savaş açıyor. Damar tıkanıklığını engelliyor. ağrılarını hafifletiyor. Kür, şöyle hazırlanıyor: 2 litre suyu, 40 diş sarımsak, 2 litrelik kavanoz. Sarımsakları havanda ezip kavanoza koyun, Üzerine limon suyunu ekleyip 25 gün boyunca saklayın. Her gün çalkalayın. Sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı için. Tüm karışım bitince 10 gün ara verin.

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