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Karaciğere

bakımından zengin olan , kolesterolü düşürür. sertliğini engeller. krizi riskini azaltır. Kabızlığı önler, karaciğeri güçlendirir. şekerini dengeleyen bu mucize sebze, saç dökülmesini engeller.

Karaciğere pırasa
Lif bakımından zengin olan pırasa, kolesterolü düşürür. sertliğini engeller. krizi riskini azaltır. Kabızlığı önler, karaciğeri güçlendirir. şekerini dengeleyen bu mucize sebze, saç dökülmesini engeller.

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