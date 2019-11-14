Karaciğere pırasa

Lif bakımından zengin olan pırasa, kolesterolü düşürür. Damar sertliğini engeller. Kalp krizi riskini azaltır. Kabızlığı önler, karaciğeri güçlendirir. Kan şekerini dengeleyen bu mucize sebze, saç dökülmesini engeller.
Lif bakımından zengin olan pırasa, kolesterolü düşürür. Damar sertliğini engeller. Kalp krizi riskini azaltır. Kabızlığı önler, karaciğeri güçlendirir. Kan şekerini dengeleyen bu mucize sebze, saç dökülmesini engeller.
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