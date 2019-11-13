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yiyin kabızlığı yenin

, günümüzde en sık görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. , bu sindirim probleminden kurtulmak için şu önerilerde bulunuyor...

Kuru erik yiyin kabızlığı yenin

Kabızlık, günümüzde en sık görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. , bu sindirim probleminden kurtulmak için şu önerilerde bulunuyor:
Sıvı miktarını arttırın. Bol su için.
Meyve ve sebze tüketin.
Sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanın.
Her gün bir avuç tüketin. Sabahları bir fincan kahve için.
şikayeti 6 aydan uzun sürerse mutlaka bir uzmana başvurun.

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