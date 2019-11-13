Kuru erik yiyin kabızlığı yenin

Kabızlık, günümüzde en sık görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ekrem Aslan, bu sindirim probleminden kurtulmak için şu önerilerde bulunuyor:

Sıvı miktarını arttırın. Bol su için.

Meyve ve sebze tüketin.

Sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanın.

Her gün bir avuç kuru erik tüketin. Sabahları bir fincan kahve için.

Kabızlık şikayeti 6 aydan uzun sürerse mutlaka bir uzmana başvurun.